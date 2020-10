V. Špirko: V kauze Tipos ide o náročnú dôkaznú situáciu

Bratislava 28. októbra (TASR) - V kauze Tipos, kde figurujú obvinení z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti, a to exriaditeľ spoločnosti Ján B. a bývalý šéf IT Miloš P., sa uskutočňuje naďalej vyšetrovanie a rozsiahle znalecké dokazovanie. TASR to potvrdil dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vasiľ Špirko.



"V predmetnej veci ide o náročnú dôkaznú situáciu, ktorá je závislá od výsledkov znaleckého dokazovania, ktoré sa pre svoju rozsiahlosť stále uskutočňuje. Výsledky znaleckého dokazovania sú vypracovávané postupne, pričom aj nové poznatky je potrebné komparovať s ostatnými zisteniami a dôkazmi. Pokiaľ nebude uzavreté znalecké dokazovanie, hráčskym kontám, ktoré sú predmetom skutku, nie je možné vyvodzovať ďalšie závery," zdôraznil prokurátor.



Priblížil, že súčasne sa vyžiadavajú aj vyjadrenia Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie, audítorských spoločností, aby bolo možné ustáliť aj mieru rozsahu protiprávneho konania a individuálnej zodpovednosti páchateľov.



Exriaditeľ Ján B. a šéf IT boli pôvodne od začiatku decembra 2019 väzobne stíhaní. Od 12. februára tohto roku sú už však stíhaní na slobode. Rozhodol o tom vtedy senát Najvyššieho súdu (NS) SR. Ten sa stotožnil so záverom sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), že dôvody väzby u oboch obvinených v tomto štádiu konania pominuli. ŠTS v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, 24. januára vyhovel žiadosti dvojice o prepustenie z väzby.



NS SR pôvodne duo 5. decembra zobral do väzby. Vtedy opačne vyhovel sťažnosti prokurátora voči rozhodnutiu ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, ktorý oboch koncom novembra do väzby nezobral. NS SR vtedy skonštatoval, že v pozíciách, v ktorých obidvaja pôsobili, mali páchať spoločne trestnú činnosť a bude treba vypočuť viacerých svedkov a stotožniť viacerých svedkov v minimálne 144 prípadoch podozrivých hracích kont. NS SR vyhovel prokurátorovi ÚŠP len v oblasti kolúznej väzby. Odvolací súd neprijal písomné sľuby a záruky obvinených a iných osôb.



Prokurátor trval na dôvodoch väzby, keďže skutočnosť, že sa obaja vzdali svojich funkcií a pomeru, nevylučovala, že by naďalej v konaní dochádzalo k ovplyvňovaniu svedkov. Už nie na pracovisku, ale prostredníctvom dlhoročne vybudovaných väzieb. Exriaditeľ aj Miloš P. obvinenia odmietajú. Trestnej činnosti sa mali dopustiť v rokoch 2012 až 2018. V prípade dokázania viny im hrozí trest od desiatich do 15 rokov odňatia slobody. Dvojicu príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 26. novembra 2019.