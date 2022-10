V spojených samosprávnych voľbách bude môcť voliť osem väznených

Bratislava 28. októbra (TASR) – V blížiacich sa spojených samosprávnych voľbách bude môcť voliť osem väznených osôb. Záujem zatiaľ prejavili dve osoby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



Právo voliť má obvinený alebo odsúdený, ktorého miesto trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrilo do volebného okrsku, na území ktorého sa nachádza vo väzení alebo väzbe. "Najneskôr v deň konania volieb musí aj väznená osoba dovŕšiť 18 rokov veku a nemať prekážku práva voliť," priblížila hovorkyňa.



Väznené osoby budú môcť svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky. V slovenských ústavoch sa nachádza 1458 obvinených a 8500 odsúdených.



Spojené samosprávne voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra. Volič môže hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si bude vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.