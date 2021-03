V spoločných priestoroch bytoviek je nutný respirátor, výťah obmedzte

Bratislava 29. marca (TASR) - V spoločných priestoroch bytoviek je potrebné mať riadne nasadený respirátor a vo výťahu by sa nemali viezť osoby z rôznych domácností. Pripomína to v rámci odporúčaných pravidiel správania sa počas pandémie v panelákoch Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným respirátorom, ktorý prilieha na pokožku tváre a prekrýva nos a ústa. Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej skupiny," spresnila Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ SR.



Používanie výťahu sa odporúča v čo najväčšej možnej miere obmedziť, alebo sa jeho využívaniu úplne vyhnúť. "Dôrazne neodporúčame, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby z rôznych domácností," uviedla Račková.



V spoločných priestoroch bytovky by mali podľa ÚVZ ľudia tráviť čo najmenej času. Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia, ako sú kľučky, zábradlia či tlačidlá vo výťahu, sa neodporúča dotýkať sa tváre. "Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky," dodala Račková.