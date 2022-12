V SR báda 60 škôl, merajú kvalitu životného prostredia vo svojom okolí

Bratislava 3. decembra (TASR) - Na Slovensku báda 60 škôl a vzdelávacích centier so 121 učiteľmi, ktorí merajú kvalitu životného prostredia vo svojom okolí. Vďaka ich zapojeniu prispelo do databázy, ktorú využíva aj NASA, 3544 údajmi. TASR o tom informovala projektová a PR manažérka Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie Martina Brinzíková Badidová. Do programu Globe, ktorý prebieha tretí rok na Slovensku, je zapojených 127 krajín.



"Zaujímavosťou medzinárodného programu je, že na Slovensku zapájame aj školy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, napríklad aj z rómskych komunít, ktorých veľmi bavia praktické bádateľské aktivity a učenie vonku im pomáha nachádzať vzťah k prostrediu vo svojom okolí," uviedla koordinátorka programu Globe na Slovensku Barbora Michnová. Školy sa v priebehu školského roka zapájajú aj do medzinárodných kampaní, napríklad do fenologickej kampane, kde realizujú pravidelné merania, prezentujú v angličtine, vytvárajú videá či plagáty.



Brinzíková Badidová priblížila, že niektoré školy sú v blízkosti vzácnych rašeliniskových lokalít Oravy, Spiša a Záhoria. Tam budú môcť využívať metodiky programu na sledovanie aktuálneho stavu prostredia.



"Pre školy pripravujeme veľmi aktuálnu tému - klimatickú zmenu. Metodické materiály distribuujeme všetkým zapojeným školám v tlačenej verzii a učiteľom budú k dispozícii aj v elektronickej podobe na našej stránke," poznamenala Brinzíková Badidová. Dodala, že k materiálom pribudli aj knihy a aktivity k tematike aerosólov a znečistenia ovzdušia. Sú vhodné aj pre bádateľov prvého stupňa základných škôl. Využiť ich môžu aj školy mimo programu.



Program Globe na Slovensku koordinuje Inštitút Daphne. Učiteľovi umožňuje zber údajov a prístup k meraniam z celého sveta v rámci medzinárodnej databázy Globe pod záštitou NASA.