Na Slovensku by malo vzniknúť súkromné chránené územie Langáčske skaly

Bratislava 15. augusta (TASR) - Na Slovensku by malo vzniknúť súkromné chránené územie Langáčské skaly v katastrálnom území Dubnice nad Váhom. Malo by mať štvrtý stupeň ochrany a výmeru sedem hektárov. Pre TASR to uviedol predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dubnici nad Váhom Juraj Vanko, ktoré chce územie vyhlásiť.



"Domnievam sa, že sedem hektárov je dostatočný vklad na to, aby sme preukázali, že máme záujem na našich lesoch nielen hospodáriť a ťažiť tam drevo, ale aj niečo chrániť," hovorí Vanko.



Súkromné chránené územie by malo chrániť lúčnu časť, kde rastie vzácna rastlina popolavec moravský, a priliehajúci les, kde sú staré bukovo-jaseňové porasty, približuje Vanko. Dodal, že návrh na vyhlásenie chráneného územia pripravovali pracovníci z Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy.



Langáčské skaly by mali mať štvrtý stupeň ochrany. Vanko vysvetľuje, že lokalita nemôže mať piaty, najprísnejší stupeň ochrany, pretože lúčny biotop si vyžaduje aktívny manažment. "Lúky sa musia kosiť. V opačnom prípade tam začnú rásť buriny a rastliny, ktoré by mohli uškodiť popolavcovi moravskému," poznamenal Vanko.



V septembri by návrh malo schváliť valné zhromaždenie urbáru, následne ho podajú na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Vanko deklaroval, že sa o územie budú starať tak, ako to predpisuje program starostlivosti o chránené územie.



Vanko predpokladá, že pri vyhlasovaní by nemal byť žiaden problém, keďže návrh je prerokovaný s trenčianskym okresným úradom. Ďalšie súkromné chránené územia neplánuje urbariát podľa Vanka vyhlasovať.



Proces vyhlasovania súkromných chránených území je podobný ako pri iných chránených územiach. Vyhlasovacím orgánom súkromných chránených území je okresný úrad v sídle kraja, a nie vláda. Súkromnému chránenému územiu sa priraďuje stupeň ochrany podľa toho, akú ochranu územie vyžaduje a pre akú sa vlastník rozhodne. Označenie územia zabezpečuje vlastník pozemku na svoje náklady. Za vyhlásenie by sa nemalo nič platiť.