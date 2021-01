V SR je 161 politických strán, vlani nezanikla žiadna a vznikla jedna

Bratislava 30. januára (TASR) - Na Slovensku momentálne funguje 161 politických strán a hnutí, z toho 96 je v likvidácii. V roku 2020 nezanikla žiadna strana a vznikla jedna. Ide o stranu Hlas-SD, ktorú založil expremiér Peter Pellegrini spolu s ďalšími odídencami zo Smeru-SD. Vyplýva to z informácií Ministerstva vnútra (MV) SR a registra politických strán zverejnenom na webe MV. Na Slovensku chce okrem toho vzniknúť osem strán. Na registráciu potrebujú minimálne 10.000 podpisov od občanov.



"V roku 2020 nezanikla ani jedna. Politická strana s názvom Občianski liberáli bola však zrušená - zapísaná do likvidácie," uviedla pre TASR Michaela Paulenová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra. V roku 2021 zatiaľ nevznikla nová strana ani žiadna nezanikla.



Oznámenie o zbieraní podpisov na vznik politickej strany zverejnili na webstránke rezortu vnútra subjekty Reálna národná strana - Patriot, Ľudia ulice, Slovenská pirátska strana, Pirátska strana, Právo Slovenskej republiky, Rómska strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska a subjekt Budúcnosť pre Slovensko.



V oznámení o prípravnom výbore strany Právo Slovenskej republiky figuruje košická advokátka Adriana Krajníková. Meno europoslanca Miroslava Radačovského je zase v prípravnom výbore subjektu Reálna národná strana - Patriot. Radačovský bol do europarlamentu zvolený za ĽSNS.



Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje.