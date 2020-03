V SR je šesť nových prípadov ochorenia COVID-19, informoval premiér

Bratislava 12. marca (TASR) – Na Slovensku pribudlo šesť nových prípadov pacientov infikovaných novým koronavírusom. Informoval o tom predseda vlády SR Peter Pelegrini (Smer-SD), ktorý prišiel na štvrtkové zasadnutie ústredného krízového štábu. Počet infikovaných v SR tak stúpol na 16. Podrobnosti chce Pellegrini povedať až po rokovaní na tlačovej konferencii.



Ostro sa však ohradil voči mediálnemu výstupu lídra OĽaNO Igora Matoviča, ktorému chce na rokovaní "povedať svoje zoči-voči". Pellegriniho nahneval spôsob prezentácie perspektívneho nového predsedu vlády pred rokovaním ústredného krízového štábu. "Slovensko čelí najväčšej kríze v histórii a on si z toho bude vytĺkať politický kapitál, to je hanba a hyenizmus," zdôraznil Pellegrini.



Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením vlády, chce na rokovaní predložiť svoje riešenia, napríklad informovanie prichádzajúcich ľudí zo zahraničia bezplatnými správami od telefonických operátorov. Matovič sa chce tiež pýtať na to, v akom stave sú pripravené nemocnice, jednotky intenzívnej starostlivosti či technické vybavenie a testovanie pacientov.



Krízový štáb má podľa dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho riešiť prípadné rozhodnutie o povinnej karanténe pre všetky osoby vracajúce sa zo zahraničia. Tiež by mal štáb rozhodnúť, či vyhlási plošné uzatvorenie všetkých materských, základných a stredných škôl na území Slovenska na 14 dní.



Na celom Slovensku platí od štvrtkového rána mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Niektoré rozhodnutia sa budú podľa Pellegriniho riešiť príkazmi a nariadeniami, a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. Počas mimoriadnej situácie sa nebude zasahovať do práv a slobôd občanov, k tomu by došlo až pri vyhlásení krízového stavu.