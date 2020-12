V SR od začiatku roka do konca októbra pribudlo 58 nových prípadov HIV

Bratislava 1. decembra (TASR) - Od začiatku roka do konca októbra bolo na Slovensku zaznamenaných a diagnostikovaných 58 nových prípadov HIV infekcie. Za toto obdobie bol diagnostikovaný a hlásený jeden prípad syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou. U cudzincov bolo hlásených 21 nových prípadov HIV infekcie. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová v súvislosti so Svetovým dňom boja proti AIDS pripadajúcim na 1. decembra.



Slovensko patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie, pripomína Eliášová. Počet prípadov však narastá. Najviac infikovaných žije v Bratislavskom kraji, hovorí Eliášová.



Dopĺňa, že od začiatku monitorovania v roku 1985 do konca októbra eviduje Slovensko 1253 prípadov infekcie. U 127 osôb prešlo HIV do štádia AIDS. Za toto obdobie zomrelo na Slovensku na HIV 75 ľudí, z toho 56 v štádiu AIDS.



"Z celkového počtu prípadov HIV na Slovensku (1985 - 2020) bol v 71,25 percenta prípadov stanovený prenos infekcie homosexuálnym stykom, heterosexuálnym stykom bolo prenesených 20,3 percenta infekcií," povedala hovorkyňa.



Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) zdôrazňuje potrebu prevencie v boji proti tomuto ochoreniu. Testovanie je podľa neho nevyhnutným nástrojom na čo najrýchlejší začiatok potrebnej liečby. "Čím sa zabezpečí, aby všetci ľudia s HIV mohli viesť zdravý a produktívny život," poznamenal Krajčí s tým, že skoré odhalenie zabráni šíreniu v populácii.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas pripomína, že ľudia s podozrením na HIV infekciu by nemali testovanie na prítomnosť anti-HIV protilátok odkladať. "V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie," povedal.



Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR, niektoré oddelenia klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára, približuje Eliášová.



"Všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva poskytuje informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e-mailom, vlani poskytli 871 telefonických konzultácií. Poradne fungujú v rámci 11 vybraných RÚVZ, ktoré môže klient navštíviť osobne – poskytnú mu poradenstvo s možnosťou bezplatného odberu krvi na vyšetrenie,“ vysvetlil hlavný hygienik.



HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam, vysvetlila Eliášová. Pokračuje, že terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, keď sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.