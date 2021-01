V SR potvrdili nový variant koronavírusu, ktorý sa šíri z Anglicka

Bratislava 4. januára (TASR) - Na Slovensku potvrdili nový variant kmeňa koronavírusu, ktorý sa šíri z južných oblastí Veľkej Británie. Na sociálnej sieti to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že tento takzvaný anglický kmeň sa podarilo identifikovať už v prvých skúmaných vzorkách z okresu Michalovce.



Medzi sviatkami intervenčné tímy Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci so Zdravými regiónmi poskytli Biomedicínskemu centru Slovenskej akadémie vied prvé vzorky na sekvenovanie vírusu SARS-CoV-2 na nový variant koronavírusu. "Už v prvých vzorkách z okresu Michalovce sa podarilo tímu Borisa Klempu v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského identifikovať tzv. anglický kmeň," priblížil minister.



Nový kmeň má podľa zistení o 70 percent vyššiu schopnosť šírenia, vyššie reprodukčné číslo Rt o približne 0,4 ako pôvodný vírus, u pacientov je potenciálne vyššia virálna nálož. "Jeho šírenie je častejšie u ľudí do 60 rokov a intenzívne medzi deťmi. Klinické príznaky a smrtnosť ochorenia nového variantu je v porovnaní s pôvodným vírusom nezmenená," poznamenal Krajčí.



Minister ešte pred vianočnými sviatkami predpokladal, že nová mutácia koronavírusu je už pravdepodobne aj na Slovensku, a to vzhľadom na nemalú časť obyvateľov, ktorí pendlujú medzi Veľkou Britániou a Slovenskom.



Na Slovensku od 21. decembra platí povinná karanténa pre všetkých občanov, ktorí prichádzajú na Slovensko z Veľkej Británie.