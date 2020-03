V SR pribudlo ďalších 23 prípadov ochorenia COVID-19

Bratislava 28. marca (TASR) – Na Slovensku pribudlo počas piatka (27. 3.) 23 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 292. V sobotu to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že počas piatka bolo vyšetrených celkovo 747 vzoriek, z toho negatívnych bolo 724. Nie sú tu ešte zahrnuté odbery, ktoré realizovali súkromné laboratória. Počas piatka sa totiž ešte nepodarilo prepojiť databázy.







"Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkov v SR je 6119 a celkový počet pozitívnych pacientov na COVID-19 je 292," uviedol minister. K štvrtku (26. 3.) bolo z celového počtu 292 pacientov, s potvrdením ochorením COVID-19, hospitalizovaných 85 ľudí. Ostatní sú podľa ministra v domácej izolácii. Dvaja pacienti však ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jeden nakazený je v kritickom stave a napojený je podľa ministra na umelú pľúcnu ventiláciu. Slovensko eviduje dvoch vyliečených pacientov z ochorenia COVID-19.



Cestovateľská anamnéza je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) potvrdená u 73 osôb, číslo však môže byť podľa Krajčího aj o niečo vyššie, nie všetci pacienti totiž atribút cestovateľskej anamnézy priznali. "Ľudia s ochorením COVID-19 v súvislosti s cestovateľskou anamnézou uviedli krajiny ako Chorvátsko, Rakúsko, Česko, Francúzsko, Ekvádor, Brazília, Švajčiarsko, Nemecko, Taliansko, USA, Belgicko, Anglicko, Slovinsko, Poľsko, Španielsko, Dominikánsku republiku, Maledivy či Austráliu," povedal šéf rezortu zdravotníctva.







V súvislosti s novým koronavírusom je najčastejšie nakazená veková kategória od 30 do 44 rokov. Je to takmer 34 percent z nakazených. Z percentuálneho vyjadrenia vekových skupín nakazených na Slovensku, vrátane dvoch vyliečených, podľa štatistík NCZI vyplýva, že v skupine 0-14 rokov je 7,89 percenta, v skupine 15-29 rokov 24,44 percenta, v skupine 30-44 rokov 33,84 percenta, v skupine 45-59 rokov 21,05 percenta a v rizikovej skupine ľudí viac ako 60 rokov 12,78 percenta nakazených.



Minister zdravotníctva uviedol, že rizikovú skupinu ľudí budú špeciálne monitorovať, keďže ochorenie COVID-19 môže mať u nich veľmi nepriaznivý priebeh.