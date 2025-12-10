< sekcia Slovensko
V SR spustia program na posilnenie organizácií občianskej spoločnosti
Riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď uviedol, že fungujúca občianska spoločnosť je nevyhnutná pre stabilnú demokraciu.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Na Slovensku sa spustí program EEA (European Economic Area) zameraný na posilnenie organizácií občianskej spoločnosti. V rokoch 2025 až 2029 prerozdelí 9,7 milióna eur prostredníctvom siedmich grantových výziev. Programovú dohodu o implementácii projektu Civil Society Fund uzavreli predstavitelia donorských krajín Islandu, Lichtenštajnska a Nórska spolu so slovenským konzorciom vedeným Nadáciou Ekopolis. TASR o tom informovala manažérka komunikácie EEA Civil Society Fund Lucia Hasbach.
„Program EEA Civil Society Fund je zameraný na posilnenie organizácií občianskej spoločnosti, ktoré prispievajú k rozvoju demokracie, ochrane ľudských práv a podpore aktívneho občianstva na Slovensku. Kľúčové oblasti podpory zahŕňajú presadzovanie demokratických hodnôt, účasť občianskej spoločnosti na rozhodovacích procesoch, ochranu ľudských práv a boj proti diskriminácii,“ priblížila Hasbach.
Program je podporený z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2021-2028 a Nórskeho finančného mechanizmu 2021-2028. Na Slovensku bude implementovaný konzorciom Nadácie Ekopolis, Karpatskej nadácie a Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava.
Hasbach vysvetlila, že program podporí projekty občianskych hnutí a organizácií občianskej spoločnosti v troch tematických okruhoch, demokratické hodnoty a právny štát, ľudské práva a rozvoj stabilných občianskych organizácií. „Zahŕňa aj preddefinované projekty, bilaterálne spolupráce a regionálne iniciatívy,“ dodala.
Riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď uviedol, že fungujúca občianska spoločnosť je nevyhnutná pre stabilnú demokraciu. Doplnil, že podpora má smerovať k organizáciám, ktoré prinášajú riešenia, chránia práva ľudí a zvyšujú transparentnosť správy vecí verejných. „V súvislosti s podpisom programovej dohody nás teší aj to, že práve naše konzorcium dostalo od donorských krajín dôveru a spúšťa sa ako úplne prvý program v rámci finančných mechanizmov v 15 prijímateľských krajinách,“ podotkol.
Slávnostné uvedenie programu EEA Civil Society Fund sa uskutoční v januári 2026 otváracím podujatím, spolu so zverejnením prvých grantových výziev.
