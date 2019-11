REKTORI: V SR treba zlepšiť podmienky vzdelávania na univerzitách

Bratislava 13. novembra (TASR) - Na Slovensku je potrebné zlepšiť podmienky vysokoškolského vzdelávania. Preto Slovenská technická univerzita (STU) spolu s Učenou spoločnosťou Slovenska zorganizovala v stredu okrúhly stôl s politickými stranami. Zástupcovia Slovenskej akadémie vied, košických a bratislavských univerzít o tom informovali na tlačovej konferencii.



Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík si myslí, že školstvo, veda a výskum sa zlepšia až vtedy, ak sa to stane prioritou pre slovenskú vládu. Za okrúhly stôl prišli politické strany Smer-SD, Most-Híd, OĽaNO, SaS, PS-Spolu, Dobrá voľba a Za ľudí.



Predseda Učenej spoločnosti Slovenska Peter Moczo hovorí, že jedným z problémov je internacionalizácia. Má pocit, že slovenské univerzity predstierajú medzinárodnú kvalitu. "Zahraniční vedci by mohli viesť s nami dizertačné práce. Mohli by byť pozývaní do obhajobných komisií. Mohli by sme s nimi vytvárať spoločenské doktorandské študijné programy," uviedol Moczo.



Vysoké školy je, podľa rektora STU Miroslava Fikara, potrebné rozdeliť na výskumné, regionálne alebo také, ktoré poskytujú len určitú technickú podporu. "Už 12 rokov máme v zákone školy rozdelené na výskumné a odborné vysoké školy, ale toto sa nikdy prakticky nezrealizovalo," skonštatoval Fikar.



Alarmujúci stav je, podľa rektora Univerzity Komenského Mareka Števčeka, pri odlive študentov do zahraničia. Tento jav je spojený s reputáciou slovenských univerzít, myslí si a pokračuje, že reputáciu musia školy zlepšiť nielen dovnútra univerzity, ale aj navonok.



Rektori univerzít spomenuli aj financovanie vysokoškolského vzdelávania. Slovensko zlyháva aj v získavaní grantov pre vedu a výskum zo zahraničia. "Financovanie vedy a výskumu by nemalo byť plošné, ale dedikované podľa schopnosti jednotlivých inštitúcií využiť zdroje, ktoré prúdia na danú inštitúciu tak, aby v zámere Slovenska alebo európskeho výskumného priestoru," poznamenal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák.