V SR zrealizovali prvú preemptívnu transplantáciu obličky u dieťaťa

Bratislava 19. júna (TASR) - Na Slovensku zrealizovali prvú preemptívnu transplantáciu obličky u detského pacienta od živého darcu. Pacient Šimon dostal teda nový orgán skôr, ako musel podstúpiť dialýzu. Darkyňou bola jeho mama. Transplantáciu uskutočnil Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Bratislava (UNB). Na pôde NÚDCH o tom v piatok informovali minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) a predstavitelia NÚDCH a UNB.







Krajčí označil zákrok za "niečo výnimočné" a pozitívny príklad realizácie zákroku. Ocenil tiež matku pacienta. Vyjadril tiež nádej, že tento rok sa podarí prekonať vlaňajší rekord v počte vykonaných transplantácií na Slovensku.



Transplantačný tím viedol prednosta kliniky detskej urológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) a NÚDCH Ján Breza. "Je to tá najvhodnejšia kombinácia faktorov na to, aby oblička prežila v dieťatku čo najdlhšie," povedal o zákroku. Vyzdvihol tiež spoluprácu transplantačných centier.



"Mamička bola hospitalizovaná u nás a hneď po odbere bola oblička v špeciálnom boxe transportovaná rýchlou zdravotnou službou do NÚDCH," priblížila zástupkyňa prednostu Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB pre transplantácie obličiek Zuzana Žilinská. Výsledky sú podľa nej veľmi povzbudivé. Upozornila na dobrú kondíciu darkyne už po týždni od zákroku.



Medicínska riaditeľka NÚDCH Jana Kosnáčová zdôraznila okrem úsilia odborníkov aj ochotu darkyne. "Mamička ukázala, že vie pomôcť a vie niesť aj to pozitívne posolstvo verejnosti, že ak môžeme, mali by sme pomôcť aspoň svojím blízkym," uviedla.



Podľa nefrologičky Ľudmily Podrackej potrebujú detskí pacienti transplantáciu najčastejšie pre vrodené anomálie tak ako v prípade Šimona. Do konca roka by mohli rovnaký zákrok absolvovať ďalší dvaja pacienti.