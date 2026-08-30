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V Srbsku sa konal 11. detský festival slovenských ľudových piesní
Súčasťou programu bol tiež živý hudobný sprievod spevákov, ktorý dotváral atmosféru festivalu.
Autor TASR
Šíd 30. augusta (TASR) - V priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku (SKUS) Jednota v srbskom mestečku Šíd na hranici s Chorvátskom sa v sobotu uskutočnil 11. detský festival slovenských ľudových piesní s názvom Keď si ja zaspievam, informuje spravodajca TASR.
Podujatie, ktoré organizuje SKUS Jednota tentoraz prinieslo vystúpenie štrnástich spevákov zo slovenských vojvodinských obcí v regióne Sriem, ako aj z chorvátskeho mestečka Ilok, ležiaceho neďaleko Šídu. Jedna zo zakladateliek festivalu Blaženka Dierčanová k priebehu podujatia uviedla, že sú ako organizátori hrdí na to, že sa podujatie každoročne koná. „Myslím si, že tento festival má svoju budúcnosť. Začiatok bol možno taký neistý, ale vedeli sme, že ideme za tým cieľom, aby sme si v našich malých prostrediach v Srieme (regióne Vojvodiny aj východného Chorvátska pozn. TASR) vytvorili dobrých spevákov, aby sme prispeli k tomu, aby sa pravidelne s nimi pracovalo, aby dostali ten základ a aby sme jedného dňa mali rovnakú konkurenciu,“ uviedla.
Súčasťou programu bol tiež živý hudobný sprievod spevákov, ktorý dotváral atmosféru festivalu. Vedúci Orchestríka Základnej školy Jána Kollára z neďalekej Selenče Juraj Súdi poznamenal, že toto teleso je na festivale prítomné od jeho založenia. „Spolupráca so Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Jednota aj tohto roku bola skvelá. Pekne sme na tom spolupracovali... S nimi máme krásnu, 11-ročnú spoluprácu a hodnotím festival a samotné prípravy ako veľmi kvalitné,“ povedal Súdi.
Zhodnotil, že v prvých rokoch festivalu neboli spevy nacvičené tak, ako je to v súčasnosti. „Mali sme všetci vieru, že to bude lepšie a deti teraz prichádzajú pripravené s krásnou, zreteľnou slovenčinou, s krásnym vystúpením a aj začiatočníci už nie sú takí... ako tí pred jedenástimi rokmi,“ uzavrel.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
Podujatie, ktoré organizuje SKUS Jednota tentoraz prinieslo vystúpenie štrnástich spevákov zo slovenských vojvodinských obcí v regióne Sriem, ako aj z chorvátskeho mestečka Ilok, ležiaceho neďaleko Šídu. Jedna zo zakladateliek festivalu Blaženka Dierčanová k priebehu podujatia uviedla, že sú ako organizátori hrdí na to, že sa podujatie každoročne koná. „Myslím si, že tento festival má svoju budúcnosť. Začiatok bol možno taký neistý, ale vedeli sme, že ideme za tým cieľom, aby sme si v našich malých prostrediach v Srieme (regióne Vojvodiny aj východného Chorvátska pozn. TASR) vytvorili dobrých spevákov, aby sme prispeli k tomu, aby sa pravidelne s nimi pracovalo, aby dostali ten základ a aby sme jedného dňa mali rovnakú konkurenciu,“ uviedla.
Súčasťou programu bol tiež živý hudobný sprievod spevákov, ktorý dotváral atmosféru festivalu. Vedúci Orchestríka Základnej školy Jána Kollára z neďalekej Selenče Juraj Súdi poznamenal, že toto teleso je na festivale prítomné od jeho založenia. „Spolupráca so Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Jednota aj tohto roku bola skvelá. Pekne sme na tom spolupracovali... S nimi máme krásnu, 11-ročnú spoluprácu a hodnotím festival a samotné prípravy ako veľmi kvalitné,“ povedal Súdi.
Zhodnotil, že v prvých rokoch festivalu neboli spevy nacvičené tak, ako je to v súčasnosti. „Mali sme všetci vieru, že to bude lepšie a deti teraz prichádzajú pripravené s krásnou, zreteľnou slovenčinou, s krásnym vystúpením a aj začiatočníci už nie sú takí... ako tí pred jedenástimi rokmi,“ uzavrel.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)