V stredných polohách v pondelok snežilo

Bratislava 9. októbra (TASR) - Dážď so snehom alebo aj sneženie zaznamenali v pondelok meteorológovia aj v stredných polohách, a to v Poprade, Gánovciach, Telgárte aj Lieseku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Vzhľadom na to, že teplý front postupuje na východ, hranica sneženia postupne opäť stúpne až do vysokých polôh.Meteorológovia zhodnotili, že teplý front vytvára výrazné rozdiely v teplote vzduchu v rámci nášho územia, ale aj celej strednej Európy. "" skonštatovali s tým, že v chladnej časti frontu zrážky prechodne prešli do snehových aj v stredných polohách.