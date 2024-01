V stredu by opäť mala začať schôdza, rokovať sa má o Trestnom zákone

Bratislava 28. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by sa mali do lavíc vrátiť opäť v stredu (31. 1.) o 13.00 h, keď by sa mala začať ďalšia riadna schôdza. Zákonodarcovia minulý týždeň prerušili 6. schôdzu, ktorá sa začala ešte v decembri, a neprerokované body z nej presunuli na nadchádzajúce rokovanie.



V stredu by mali poslanci podľa vyjadrení zástupcov koalície rokovať o novele Trestného zákona, ktorá je aktuálne v druhom čítaní a ktorej sa parlament venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Novelizácia ráta s úpravou trestných sadzieb, ale aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Opozícia zmeny namieta, vládna koalícia na ich dôvodnosti trvá. Avizované sú viaceré pozmeňujúce návrhy.



Medzi presunutými bodmi z predchádzajúcej schôdze bolo aj viacero poslaneckých návrhov. Smer-SD chce skrátiť prax pre vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy skupiny C1. Hnutie Slovensko predložilo legislatívu týkajúcu sa zavedenia hmotnej zodpovednosti politikov. SaS chce novelizáciou redefinovať skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia. Poslankyne Progresívneho Slovenska zase podali návrh týkajúci sa doplnenia ďalšej podmienky, v rámci ktorej má byť priznaný nárok na vdovský, respektíve vdovecký dôchodok.



V januári členovia snemovne, ale aj vláda, predložili do parlamentu viacero ďalších legislatívnych návrhov. Koaliční poslanci napríklad navrhujú pri kultúrnych fondoch zvyšovanie príspevku i kontrolu štátu. Medzi zmenami z dielne opozičných poslancov sú novely Zákonníka práce či úpravy zákona o dani z príjmov, ale aj návrh na zriadenie školského ombudsmana.