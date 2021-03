V stredu pokračuje proces so starostom Dolného Chotára

Bratislava 23. marca (TASR) - Výpoveďami viacerých svedkov pokračuje v stredu (24. 3.) pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pojednávanie so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol., ktorí čelia obžalobe z viacerých vrážd a inej trestnej činnosti. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Medzi svedkami, ktorí by mali pred súdom vypovedať, je aj člen zločineckej skupiny sátorovcov Lehel H. Ten čelí pred ŠTS inému konaniu, kde je obžalovaný z účasti na piatich vraždách.



Naposledy sa vo veci Františka D. a spol. konalo pred ŠTS 10. marca. Prostredníctvom telemosta vtedy vypovedali dvaja svedkovia, jeden z Českej republiky.



František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Vraždy si mal objednávať František D., aby umlčal tzv. biele kone. Niektoré svoje obete zastavili pod zámienkou policajnej kontroly. V policajnom prestrojení ich presunuli do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti dali na ruky putá, niekoľko hodín ju strážili a potom presunuli na miesto s vykopaným hrobom. Tam ju zaškrtili.



Za skutok mali vykonávatelia dostať vtedajšie tri milióny korún. Gang sátorovcov mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.