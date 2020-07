V stredu sa začne proces s vražedným starostom Dolného Chotára

Bratislava 26. júla (TASR) – Starosta Dolného Chotára František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. sa v stredu (29. 7.) postavia pred senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), aby čelili obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, podporovania zločineckej skupiny a obchodovania s drogami.



Senátu, ktorý bude súdiť Františka D. a spol., bude predsedať sudkyňa Pamela Záleská. Je to sudkyňa, ktorá okrem iného vydala prvý rozsudok v kauze vraždy Jána Kuciaka, keď odsúdila Zoltána Andruskóa na 15-ročný trest odňatia slobody po dohode s prokurátorom.



Prokurátor podal obžalobu z deviatich skutkov, ktoré mali byť spáchané medzi rokmi 2000 a 2019. Z toho ide o päť úkladných vrážd bielych koní. Prokurátor ďalej podal obžalobu z jednej vraždy, ktorá bola spáchaná v období 2003 – 2004 za účinnosti Trestného zákona účinného do 31. decembra 2005. Obžalovaným hrozí výnimočný trest na doživotie.



Vyšetrovateľ bývalého starostu najskôr obvinil z objednávky vraždy muža ešte z roku 2009 - 2010. Vykonávateľmi zločinu mali byť muži z mafiánskej skupiny sátorovcov. Pozostatky zavraždeného objavili policajti ešte v januári. Starosta so synom v minulosti vypovedali v prípravnom konaní voči členom sátorovského gangu, ktorých právoplatne odsúdil najskôr ŠTS a napokon aj Najvyšší súd SR za viacero vrážd a inú trestnú činnosť.