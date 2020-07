V stredu skolabovalo z tepla 68 ľudí

Bratislava 30. júla (TASR) - Počas stredy (29. 7.) museli záchranári pomáhať 68 pacientom, ktorí mali zdravotné ťažkosti v dôsledku horúčav. Až 11 osôb potrebovalo pomoc v Žilinskom kraji, naopak najmenej v Banskobystrickom kraji, kde malo zdravotné problémy šesť pacientov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová.



"Opätovne si dovoľujeme apelovať na verejnosť, aby dbala na prevenciu. Základom je dodržiavanie pitného režimu. Nárazové pitie väčšieho množstva tekutín nie je vhodné, ideálne je dopĺňať tekutiny priebežne, napríklad pohárom vody každú hodinu. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť aspoň tri litre tekutín - čistej vody, prípadne minerálky alebo vodou riedených ovocných štiav. Kávu a alkohol naozaj iba s mierou, pretože odvodňujú," uviedla.



Záchranári zdôrazňujú, že piť treba nielen vtedy, keď cítime smäd. To platí najmä v prípade starších ľudí, ktorí majú oslabený pocit smädu a zabúdajú piť. Deti by mali piť pred každou fyzickou aktivitou aj po nej. Najmenšie deti je vhodné počas dňa aj ochladzovať, napríklad ich denne niekoľkokrát sprchovať alebo pretrieť vlhkým uterákom.



Seniori a chronicky chorí ľudia by mali obmedziť aktivity na minimum a von vychádzať ráno alebo večer. Dôležité je nezabúdať na prikrývku hlavy, ľahký odev a v prípade pobytu na priamom slnku aj opaľovací krém.