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VIDEO: V. Strmeň: Treba si vážiť slobodu, ľahko sme o ňu prišli
Keď si spomeniem na chvíle, ako začalo Povstanie, tá odvaha, viete, každý chcel niečím prispieť, aby sa to vydarilo, uviedol 98-ročný Vladimír Strmeň.
Autor TASR
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Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Treba si vážiť každého dňa slobody, ľahko sme o ňu prišli, ale ťažko a krvou sme si ju vybojovali. Taký odkaz vyslal mladej generácii z osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici jeden z posledných žijúcich priamych účastníkov SNP, 98-ročný Vladimír Strmeň.
„Keď si spomeniem na chvíle, ako začalo Povstanie, tá odvaha, viete, každý chcel niečím prispieť, aby sa to vydarilo. Ja som mal vtedy 17 rokov, bol som najmladší. Bol som partizánom v partizánskej skupine Milana Rastislava Štefánika na Španej Doline, kde nás bolo 220 partizánov,“ spomenul Strmeň s tým, že najviac bojovali na Turci, pri Turčianskych Tepliciach.
Rovnako ako spolubojovníci, aj on mal strach. „Každý človek má pud sebazáchovy a o nejakých hrdinstvách rozprávať, to nie je možné, lebo tam každému ide o život. Najhoršie na tom bolo, že ráno sme nevedeli, kto z nás dožije večera a večer z nás nik nevedel, kto dožije rána, lebo Nemci útočili vo dne v noci,“ doplnil vojnový veterán Strmeň.
„Keď si spomeniem na chvíle, ako začalo Povstanie, tá odvaha, viete, každý chcel niečím prispieť, aby sa to vydarilo. Ja som mal vtedy 17 rokov, bol som najmladší. Bol som partizánom v partizánskej skupine Milana Rastislava Štefánika na Španej Doline, kde nás bolo 220 partizánov,“ spomenul Strmeň s tým, že najviac bojovali na Turci, pri Turčianskych Tepliciach.
Rovnako ako spolubojovníci, aj on mal strach. „Každý človek má pud sebazáchovy a o nejakých hrdinstvách rozprávať, to nie je možné, lebo tam každému ide o život. Najhoršie na tom bolo, že ráno sme nevedeli, kto z nás dožije večera a večer z nás nik nevedel, kto dožije rána, lebo Nemci útočili vo dne v noci,“ doplnil vojnový veterán Strmeň.