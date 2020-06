V. Šucha bude poradcom EK pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) sa rozhodla vytvoriť dočasné pracovné miesto osobitného poradcu na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC). Túto pozíciu by mal zastávať Slovák, bývalý generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra (JRC) Vladimír Šucha.



"Áno, vraciam sa do Európskej komisie od 16. júna. Budem pôsobiť na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru," potvrdil Šucha pre TASR.



Komisia spresnila, že ide o funkciu, ktorá bude zrušená po odchode jej vykonávateľa. Podľa pracovného kódexu eurokomisie každý osobitný poradca musí podpísať dokument, v ktorom vyhlási, že medzi jeho úlohami poradcu Európskej komisie a ostatnými činnosťami, ktoré vykonáva, neexistuje konflikt záujmov.



Vladimír Šucha bol do konca septembra 2019 najvyššie postaveným slovenským funkcionárom v štruktúrach Európskej komisie. V Spoločnom výskumnom centre, ktoré poskytuje vedecké poradenstvo a vedecké podklady pre činnosť eurokomisie, pôsobil 13 rokov.



V rokoch 2012-13 bol zástupcom generálneho riaditeľa a od roku 2013 šéfoval JRC, pričom s jeho menom sa spájajú najväčšie reformy tohto centra. Funkciu opustil na vlastnú žiadosť v prospech angažovania sa v slovenskej politike.



Šucha už na DG EAC pôsobil, a to v rokoch 2006-10, keď zastával funkciu riaditeľa pre kultúru a médiá.



Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru spadá pod právomoci eurokomisárky Marije Gabrielovej; generálnou riaditeľkou tohto orgánu je Cyperčanka Themis Christofidová.



DG EAC vyvíja a plní úlohy Európskej komisie týkajúce sa oblastí vzdelávania, programov pre mládež, športu a kultúry; do jeho pôsobnosti patria známe programy ako Kreatívna Európa, Erasmus+ či štipendijný program Akcie Marie Curiovej-Sklodowskej, podporujúci mobilitu bádateľov v rámci širšieho vedeckého programu Horizon 2020.











