Rezort zdravotníctva chce zvýšiť základné imanie SÚSCCH a VÚSCH

Bratislava 21. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zvýšiť základné imanie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) a Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH), a to formou nepeňažného vkladu. Vo VÚSCH to má napríklad umožniť zriadenie pracoviska virtuálnej a digitálnej medicíny, v SÚSCCH zase hybridnej operačnej sály. Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



VÚSCH plánuje výstavbu tretej časti ústavu, v ktorej má byť pracovisko magnetickej rezonancie so zameraním na kardiologické vyšetrenia, kardiologické ambulancie či pracovisko virtuálnej a digitálnej medicíny. "Súčasťou investície bude aj heliport, ktorý bude priamo spojený s operačnými sálami pre urgentné prijatia pacientov," dopĺňa rezort.



SÚSCCH by zas vďaka zvýšeniu základného imania mohol zvýšiť lôžkový fond a vybudovať hybridnú operačnú sálu. "Samotné vybudovanie novej hybridnej sály umožní realizovať aj výkony, na ktoré doteraz neboli vytvorené podmienky. Rovnako sa vytvorí priestor na zvýšenie počtu už existujúcich, ale aj kombinovaných výkonov," uviedlo MZ SR.



Základné imanie sa má formou nepeňažného vkladu, teda prevedením správy nehnuteľných majetkov štátu vo VÚSCH zvýšiť o 904.000 a v SÚSCCH o 285.000 eur. Ministerstvo ozrejmilo, že sa tým nesnaží financovať stratový subjekt, ale správa sa ako súkromný investor, ktorý má snahu o napredovanie svojej fungujúcej spoločnosti napríklad aj zvýšením základného imania, ktoré sa použije na skvalitnenie spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti.