V súťaži Naša nedávna história ocenili študentov i pedagógov
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Do siedmeho ročníka súťaže Naša nedávna história sa zapojilo 42 účastníkov. Súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl (ZŠ) a študentov stredných škôl sa tento rok venovala téme „Keď skončila vojna... 80. výročie ukončenia II. svetovej vojny“. Informovali o tom organizátori súťaže - Ústav pamäti národa (ÚPN) a občianske združenie (OZ) Misia 89.
„Ocenení boli 15 študenti, dva kolektívy študentov i piati pedagógovia,“ uviedli. Priblížili ďalej, že v kategórii literárna tvorba získala Cenu OZ Misie 89 Denisa Setváková zo ZŠ Dudova v Bratislave. Cenu verejného ochrancu práv si prevzala Lea Oláhová zo ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci. Cenu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR odovzdali Lare Márii Smetankovej zo ZŠ Važecká v Prešove. Laureátkou ceny Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa stala Zuzana Hakošová zo ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach. Tereza Miková z tej istej školy získala cenu ÚPN. Cenu profesora Miroslava Kusého získala Adriana Božgaiová z Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach.
Mená ďalších víťazov v ostatných kategóriách zverejnia na stránke OZ Misia 89, kde možno nájsť i viac informácií o súťaži. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v sídle Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku vo štvrtok 13. novembra.
