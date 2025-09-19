< sekcia Slovensko
V súťaži Slovak Press Photo 2025 zvíťazil i fotoreportér TASR M.Svítok
Práce všetkých finalistov a víťazov jednotlivých súťažných kategórií sú vystavené na Hviezdoslavovom a Františkánskom námestí.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - V súťaži Slovak Press Photo 2025 opäť bodovala aj Tlačová agentúra SR. V kategórii Šport získal prvé mesto fotoreportér TASR a vedúci obrazovej redakcie Michal Svítok za samostatnú fotografiu Zápasenie? Medzi finalistami boli aj fotoreportéri Martin Baumann a Jaroslav Novák. Víťazov a finalistov jednotlivých kategórií 14. ročníka súťaže, ako aj víťazov Open Callu Voda predstavili v piatok podvečer v Bratislave. Na Hviezdoslavovom a Františkánskom námestí zároveň otvorili tri výstavy.
Ocenená fotografia Michala Svítoka vznikla na majstrovstvách Európy v zápasení v Šamoríne v apríli tohto roka. „Zaujalo ma, že pri tom, aký je to v podstate tvrdý šport, boli tie pózy častokrát priam tanečné alebo umelecké. Na tom som staval svoju sériu snímok - že možno to vyzerá ako tanečná súťaž, ale v skutočnosti je to zápasenie,“ povedal pre TASR Svítok, ktorý bol zároveň finalistom kategórie Príroda a životné prostredie (samostatné fotografie).
Ocenenie ho potešilo, avšak rád by, podľa vlastných slov, vyzdvihol aj prácu jeho kolegov, ktorí boli nominovaní. Fotoreportér Martin Baumann bol finalistom v kategórii Aktualita (samostatné fotografie) a kategórii Šport (séria fotografií), fotoreportér Jaroslav Novák bol finalistom v kategórii Šport (samostatné fotografie). „Zaslúžili by si cenu za všetku prácu, ktorú vykonávajú pre agentúru. Makajú a lietajú v podstate po celej zemeguli, častokrát sú to tisíce kilometrov najazdených a nalietaných,“ skonštatoval Svítok.
Do súťaže sa tento rok prihlásilo 205 fotografov, čo je najviac od začiatku súťaže. Podľa riaditeľky súťaže Jany Garvoldtovej dominovali všetky témy, napríklad povodne, situácia na Slovensku, politické témy či výpovede mladých ľudí, silné témy boli podľa nej aj v rámci životného prostredia. „Sú to fakty, ktoré sa udiali. Táto súťaž je o tom, aby sa zobrazovali fakty,“ uviedla pre TASR Garvoldtová.
Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v deviatich súťažných kategóriách a novej podkategórii Lesy. V tomto roku bolo päť medzinárodných kategórií vrátane kategórie Krátke video. Po prvýkrát bola tento rok otvorená Open Call Voda pre krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) a Ukrajinu, kde sa prihlásilo takmer 100 medzinárodných fotografov. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy, ktorý vyhrala Dorota Holubová - Rozvodnený Dunaj. Grand Prix Slovak Press Photo 2025 získal Tomáš Baršváry, ktorý uspel s fotografiou pápeža Leva XIV..
Predseda poroty Clément Saccomani podotkol, že fotografi zachytávajú dôležité príbehy, či už sú zamerané na životné prostredie, sociálne otázky či históriu. „Verím v umenie, v novinárčinu a v silu vyrozprávaných príbehov. Je dôležité, aby aj mladí ľudia videli, čo sa vo svete deje,“ povedal Saccomani. Fotografov označil za svetlo v temnote tejto doby a odkázal im, aby verili vo svoju silu, lebo ich práca je dôležitá.
