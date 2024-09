V súťaži Slovak Press Photo opäť bodovali fotoreportéri TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slávnostným odovzdávaním ocenení na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, spojeným s otvorením výstavy fotografií víťazov a finalistov, vyvrcholil vo štvrtok 13. ročník súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo 2024.



Grand Prix súťaže si za fotografiu "Atentát", zachytávajúcu ochrankárov, ktorí odvážajú postreleného slovenského premiéra Roberta Fica po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája, prevzal Radovan Stoklasa, ktorému patrí prvenstvo aj v kategórii aktualita.



V kategórii Šport získal prvé miesto fotoreportér Tlačovej agentúry SR a vedúci obrazovej redakcie Michal Svítok za samostatnú fotografiu Olympijské pereje. "Záber pochádza zo série snímok z pretekov vodného slalomu počas Olympijských hier v Paríži 2024. Prvýkrát som fotografoval preteky kayak cross. Táto kategória bola veľmi fotogenická a dynamická," povedal pre TASR Svítok. V športovej kategórii uspel aj fotograf András Á. Cséfalvay za sériu snímok Súťaž v tlaku na lavičke v Nitre.



V kategórii Príroda a životné prostredie zvíťazil fotoreportér TASR Jaroslav Novák s fotografiou Bratislavský downtown počas hmly. "Na tú fotku som čakal dva alebo tri roky, chodil som na to miesto pravidelne, šiel som tam asi desaťkrát a vždy za hmly som čakal na inverziu," opísal pre TASR Novák víťazný záber, ktorý vznikol na Kolibe. V Kategórii Príroda a životné prostredie súťažil aj s fotografiou Polárna žiara vo Vysokej na Morave. "Táto fotografia vznikla na ceste za prostredím bez svetelného smogu, hľadali sme ho na Záhorí a náhodne sme sa dostali až k obci Vysoká pri Morave," spomína fotoreportér. V rovnakej "prírodnej" kategórii získala prvé miesto voľná fotografka Eva Skaláková so sériou fotografií Ukončenie ťažby v lome ČSA v okrese Most.



Podľa riaditeľky súťaže Jany Garvoldtovej v jej aktuálnom ročníku dominovali témy tragickej udalosti, ktorá výrazne rezonovala v celej našej spoločnosti. Viacero súťažiacich mapovalo vo svojich prácach rôzne sociálne problémy, ochranu životného prostredia, klimatickú krízu a vojnu na Ukrajine a jej následky.



"Tento ročník bol pre nás veľmi dôležitý, do súťaže sa prihlásilo až 204 fotografov z krajín V4 a Ukrajiny, ktorí spolu zaslali 1876 snímok," spresnila Garvoldtová. Pripomenula, že v aktuálnom ročníku projektu znovu otvorili medzinárodnú kategóriu krátke video, do ktorej sa prihlásilo 14 autorov. Spomedzi nich vybrala porota dokumentárnu esej Roba Mihályho Najkrajší kút v šírom svete, ktorá "nastavuje zrkadlo súčasnej slovenskej spoločnosti".



Osobitnú cenu Grant mesta Bratislavy dostal projekt Hranice inklúzie od Kristíny Seidlovej. Medzinárodná porota vyjadrila veľkú spokojnosť v študentskej kategórii, ktorá presahovala úroveň ostatných kategórií.



Výstava finalistov a víťazov Slovak Press Photo 2024 bude verejnosti prístupná na Hviezdoslavovom námestí do 27. októbra. Práce mladých fotografov a študentov a tiež krátke video si môžu záujemcovia pozrieť v Nadácii Slovak Press Photo v Zichyho paláci rovnako do 27. októbra.