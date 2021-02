V súvislosti s incidentom v NR SR sa prijali bezpečnostné opatrenia

Bratislava 9. februára (TASR) - V súvislosti s incidentom, keď sa muž so sekerou pokúšal vniknúť do budovy parlamentu, boli prijaté náležité bezpečnostné opatrenia, ktoré však nie je možné konkretizovať. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Ochranu budovy NR SR i Úradu vlády SR zabezpečuje Úrad na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) a diplomatických misií Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Uvedený prípad je výnimočným incidentom a aj na základe analýzy jeho priebehu a stupňa možného ohrozenia boli prijaté náležité bezpečnostné opatrenia, ktoré nie je možné z objektívnych dôvodov zabezpečenia bezpečnosti objektu konkretizovať," skonštatovali pre TASR z Kancelárie NR SR.



Hlavný vstup do budovy parlamentu v úvode minulého roka upravili a rozdelili vstupy pre kategórie osôb. Poslanci a diplomatické návštevy majú oddelený vstup od zamestnancov a verejnosti. "Vďaka týmto zrealizovaným úpravám a novému oddelenému vstupu pre verejnosť nedošlo a ani nemôže dôjsť k preniknutiu útočníka do vnútorných priestorov NR SR," skonštatovali z kancelárie. "Taktiež okamžitý zásah prítomných zamestnancov odboru obrany a bezpečnosti Kancelárie NR SR spolu s príslušníkmi ÚOÚČ bol vyhodnotený ako maximálne efektívny a viedol k rýchlemu zneškodneniu útočníka," dodali na margo incidentu z konca januára.



Úrad na ochranu ústavných činiteľov zabezpečuje aj ochranu budovy Úradu vlády SR. Petra Friese z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra skonštatovala, že z taktických dôvodov nie je možné spôsoby a prostriedky ochrany úradu vlády konkretizovať. "Jednotlivé prvky ochrany, ako aj spôsob a formy zabezpečovania ochrany, sú neustále prehodnocované. Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií flexibilne reaguje nielen na interné požiadavky, ale aj na objektívne skutočnosti, ktoré majú vplyv na bezpečnostnú situáciu a prispôsobuje im vyčlenenie síl a prostriedkov potrebných na efektívne zabezpečenie ochrany," uviedla pre TASR Friese.



Do budovy Národnej rady SR sa 27. januára pokúsil dostať muž ozbrojený sekerou i nožmi. Mal tiež pri sebe viacero kusov papierikov s menami poslancov a názvami politických strán. Ochrankári ho pri vstupe spacifikovali a odovzdali polícii. Pri incidente sa nikto nezranil. Polícia muža obvinila z trestného činu útoku na orgán verejnej moci v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva.