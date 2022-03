V súvislosti s incidentom v NRSR obvinila polícia 2 osoby

Bratislava 9. marca (TASR) – Polícia obvinila dve osoby v súvislosti s incidentom v parlamente, pri ktorom poslanci obliali ukrajinskú vlajku. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff. Na obvinenie upozornila televízia Markíza, podľa ktorej by malo ísť o poslancov Národnej rady (NR) SR za ĽSNS Andreja Medveckého a Mareka Kotlebu.



„Môžeme potvrdiť, že zo strany povereného príslušníka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I bolo vznesené obvinenie z trestného činu výtržníctva dvom fyzickým osobám. Vyšetrovanie ukončené nie je,“ uviedol.



Incident sa odohral 8. februára počas rokovania pléna o obrannej dohode s USA. Poslanci Peter Krupa a Andrej Medvecký (obaja ĽSNS) sa postavili k rečníckemu pultu aj so slovenskou vlajkou. Následne k pultu prišli aj Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak (obaja SaS) s ukrajinskou vlajkou. Poslanci ĽSNS obliali vodou ukrajinskú vlajku a ďalší členovia ĽSNS nakoniec štátny symbol Ukrajiny poslancom SaS vytrhli z rúk.