V súvislosti s pandémiou uhradila vláda samosprávam 55 miliónov eur

Bratislava 17. marca (TASR) – V súvislosti so záchrannými prácami počas pandémie, celoplošným testovaním a skríningom uhradila vláda samosprávam prostredníctvom rezortu vnútra k 17. marcu vyše 55 miliónov eur. „Ďalšie výdavky sú preverené a čakajú na úhradu. Okrem toho rezort vnútra zabezpečuje distribúciu testov či ochranných pracovných prostriedkov obciam, na školy sme rozvážali respirátory,“ informovala TASR Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



„Záleží nám na tom, aby príslušné útvary ministerstva vnútra udržiavali komunikáciu s obcami a mestami a operatívne reagovali na ich požiadavky či návrhy riešení,“ povedal šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Zároveň samosprávam poďakoval za spoluprácu v boji s pandémiou nového koronavírusu.



V roku 2020 boli samosprávam preplatené výdavky súvisiace so záchrannými prácami za 7,86 milióna eur. „Na úhradu výdavkov jesenného testovania obyvateľstva sme rozpísali v roku 2020 na príslušné okresné úrady pre mestá a obce finančné prostriedky v sume 9,33 milióna eur,“ spresnila Fabianová.



V roku 2021 poskytlo ministerstvo finančné prostriedky pre mestá v sume takmer 38 miliónov eur, právnickým osobám v sume 1,13 milióna eur. „Na zabezpečenie celoplošného testovania a testovania prostredníctvom mobilných odberných miest sme rozviezli od jesene 2020 do súčasnosti takmer 22 miliónov testov,“ dodala s tým, že rozvoz je koordinovaný spolu s centrami podpory, ako aj s okresnými úradmi, ktoré testy následne distribuujú na mestá, obce a mobilné odberové miesta.



Rezort vnútra zároveň pomohol s rozvozom respirátorov FFP2 pre školy v rámci celej SR. „Správa štátnych hmotných rezerv pridelila pre materské, základné a stredné školy respirátory v celkovom objeme 544.536 kusov,“ doplnila s tým, že prevozom materiálu od jesene 2020 najazdili 43.000 kilometrov. Fabianová spresnila, že prostredníctvom centier podpory rezort na jednotlivé okresné úrady pre obce rozviezol aj ochranné pracovné prostriedky.