V Sysľovských poliach pribudne 2,5 hektára biotopov pre dropy a sokoly
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - V Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia pribudne ďalších 2,5 hektára biotopov pre dropy a sokoly kobcovité. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko s tým, že tieto hektáre sú v ich vlastníctve a ochrana biotopov tak bude dlhodobo zabezpečená.
„V území je však stále biotopov vhodných pre dropa menšina, menej ako jedna šestina plochy CHVÚ, preto každá ďalšia plocha znamená vyššiu šancu, že drop u nás prežije. Preto sme veľmi radi, že sme mohli predošlé dni v spolupráci s Podielnickym družstvom Dunaj osiať našich 2,5 hektára, pričom nové biotopy sú umiestnené na plochách, kde dropy tradične hniezdili,“ priblížila organizácia.
Zároveň pripomenula, že pred 15 rokmi neboli pre hniezdenie dropov žiadne biotopy a zdalo sa, že tento vták na Slovensku ako hniezdič vyhynie. Následne sa podarilo zatrávniť prvý hektár, neskôr sa k tomu pridala štátna ochrana prírody a pomohli aj kompenzačné opatrenia pre stavbu diaľnice D4, ktoré umiestnili priamo v CHVÚ Sysľovské polia. „Zlomovým však bolo rozhodnutie Bratislavy, že na mestských pozemkoch sa takisto obnovia desiatky hektárov biotopov pre dropa, ktorý nežije nikde inde na Slovensku len pri Bratislave,“ tvrdia ornitológovia s tým, že dva hektáre následne pridala aj Ochrana dravcov na Slovensku.
Predošlé dva roky podľa SOS/BirdLife opakovane pozorovali hniezdiace sliepky dropa a dropice vodiace mláďatá. „Z výsledkov monitoringu je tak zrejmé, že dobre umiestnené biotopy sú hniezdiacimi dropicami obsadzované, preto počet hniezdiacich dropíc predošlé roky dosiahol štvrťstoročie na Slovensku nezaznamenanú úroveň, a to do desať hniezdiacich dropíc,“ dodali ornitológovia.
