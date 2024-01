V Tatrách a Malej Fatre platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Žiar 28. januára (TASR) - V Západných, Vysokých, západnej časti Nízkych Tatier a Malej Fatre platí nad hranicou lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Hlavným lavínovým problémom ostáva vetrom previaty sneh na záveterných stranách hrebeňov, pod skalnými stenami a v úzkych žľaboch. "Mimoriadne nebezpečné sú južné, juhovýchodné, juhozápadné a východné orientácie. Najmä na týchto miestach sa nachádzajú tvrdé, vetrom ubité dosky, v ktorých sa veľmi dobre šíria napätia. Ich uvoľnenie je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch," upozornil.



Hrozia aj lavíny z nového snehu, ktorý je uložený na tvrdej vrstve z predchádzajúcich dní. "V niektorých prípadoch hrozia stredné lavíny, výnimočne aj veľké spontánne lavíny. Pohyb v horskom teréne sa neskúseným turistom/skialpinistom neodporúča," zdôraznil.



Za posledných 48 hodín pripadlo v horách od 20 do 50 centimetrov nového, prevažne prachovitého snehu. Vplyvom silného vetra je rozložený veľmi nerovnomerne. "Hrebene hôr sú sfúkané do tvrdého až ľadového podkladu. V úzkych žľaboch a tam, kde bola rýchlosť vetra menšia, bude lokálne naviate väčšie množstvo prachového snehu. Väčšina nového snehu je sfúknutá do pásma lesa. Tu je sneh voľný prachovitý a prebára sa až na tvrdý podklad," dodal.