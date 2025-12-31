< sekcia Slovensko
OPATRNE: V Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná, väčšinou nedosahuje ani 50 centimetrov.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 31. decembra (TASR) - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v stredu vplyvom sneženia a silného vetra v polohách nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„Lavínové nebezpečenstvo je lokálne, koncentruje sa do miest, kde vietor navieva väčšie množstvo nového snehu. Ten je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov. Uvoľnenie lavíny na takýchto strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné už pri malom dodatočnom zaťažení,“ uviedlo SLP.
Celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná, väčšinou nedosahuje ani 50 centimetrov. Za posledné dni pripadlo desať až 25 centimetrov nového snehu, ktorý je však vplyvom silného vetra previevaný na záveterné miesta. Vplyvom veľmi nízkych teplôt sa nový sneh nevie previazať so starým snehovým podkladom a ostáva nestabilný.
V Malej a Veľkej Fatre je vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo. Za poslednú periódu sneženia pripadlo vo Fatrách desať až 20 centimetrov nového snehu. „Uvoľnenie lavíny je možné len pri dodatočnom zaťažení na ojedinelých, strmých svahoch, kde je naviate väčšie množstvo nového snehu a kde sa pod novým snehom nachádzajú zvyšky starého tvrdého snehu. Samovoľné lavíny sa neočakávajú,“ doplnilo SLP.
