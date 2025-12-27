< sekcia Slovensko
V Tatrách naďalej platí malé lavínové nebezpečenstvo
V Západných a Vysokých Tatrách sa vyskytuje sneh približne od 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 27. decembra (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách. S ochladením pretrváva na horách stabilná situácia. Na severe a v tieni sa miestami nachádza stále sypký, hranatozrnný sneh a malé snehové dosky. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Ochladenie vytvorilo na povrchu snehovej pokrývky tvrdý, často nosný, firn. „Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách sa vyskytuje sneh približne od 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov,“ spresnilo SLP.
