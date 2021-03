V Tatrách napadlo za posledné tri dni pol metra snehu

Liptovský Hrádok 25. marca (TASR) - Pre Vysoké a Západné Tatry je vo štvrtok vyhlásený tretí stupeň lavínového nebezpečenstva z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V ostatných pohoriach Slovenska trvá druhý lavínový stupeň. Za posledné tri dni sneženia napadlo hlavne vo Vysokých Tatrách do 50 centimetrov nového snehu. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Vplyvom sneženia a silného vetra z uplynulých dní je nový sneh previaty na záveterné svahy južných až východných orientácií. Tu je uložený vo forme dosiek a vankúšov, ktoré je možné uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení," upozornil Bešinský.



Vplyvom štvrtkového oteplenia a slnečného žiarenia bude sneh hutnieť a oťažievať. Na južných svahoch preto horskí záchranári očakávajú malé alebo stredne veľké samovoľné lavíny z mokrého snehu. "Obzvlášť pozor si treba dať tesne pod hrebeňmi a skalnými stenami, kde môže byť naviate väčšie množstvo snehu. Práve zo skál sa bude sneh roztápať ako prvý," konkretizoval Bešinský.



Ráno bolo na horách inverzné počasie, približne od 1800 metrov nad morom jasno. Teplota sa pohybovala od mínus siedmich do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúkal len slabý vietor severozápadného smeru do desiatich metrov za sekundu.