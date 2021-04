V Tatrách platí druhý lavínový stupeň, vo Fatrách prvý

Liptovský Hrádok 5. apríla (TASR) - V najvyšších polohách Tatier platí v pondelok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Malej a Veľkej Fatre je malá lavínová hrozba. Snehová pokrývka je tam nerovnomerne rozložená a v nižších polohách nesúvislá. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Nebezpečenstvo v Tatrách je viazané na vyššie položené svahy, muldy a žľaby. "Nebezpečné miesta sú najmä pri prechode zo starého snehu do vetrom nafúkaných vankúšov a dosiek. Na takýchto miestach najmä v južnom sektore je sneh len mierne spevnený, uvoľnenie lavíny je možné pri dodatočnom zaťažení," konkretizoval Biskupič. Zdôraznil, že na slnkom osvetlených svahoch sa popoludní môžu vyskytnúť splazy a spontánne lavíny.



V pondelok bude počasie ovplyvňovať slabnúci výbežok vyššieho tlaku. Ráno na horách bolo prevažne jasno, len ojedinele sa vyskytla menšia oblačnosť. Teploty boli v rozmedzí od mínus siedmich do mínus dvoch stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúkal čerstvý vietor s rýchlosťou v nárazoch do 15 metrov za sekundu.