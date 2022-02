V Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 27. februára (TASR) – Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v nedeľu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Veľkej a Malej Fatre platí do výšky 1300 metrov nad morom malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň a nad touto hranicou mierne lavínové nebezpečenstvo. TASR o tom informoval Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.



Hlavným lavínovým problémom naďalej ostáva vetrom previaty sneh, najmä vo vyšších polohách pohorí. Je situovaný najmä na južných, juhovýchodných a východných záveterných svahoch. "Tu je uložený vo forme tvrdých a krehkých snehových dosiek a vankúšov, ktoré je možné uvoľniť najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch," upozornil Bešinský.



Na severných svahoch všetkých polôh sa v snehovej pokrývke stále nachádza trvalo slabá nestabilná vrstva hranatozrnného snehu, ktorú je ťažké odhaliť. Uvoľniť lavínu na tejto vrstve je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení, doplnil.



"Očakávame polooblačné až oblačné počasie so slabým snežením prevažne vo Vysokých a Západných Tatrách. Severný až severovýchodný vietor, v najvyšších polohách do 13 metrov za sekundu (46 kilometrov za hodinu), naďalej chladno," zhrnul Bešinský.