V Tatrách trvá nad hranicou lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Žiar 27. januára (TASR) - V Západných, Vysokých a západnej časti Nízkych Tatier trvá nad hranicou lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Hlavným lavínovým problémom ostáva vetrom previaty sneh. "Silný severozápadný vietor bude v sobotu dosahovať rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu. Bude vytvárať tvrdé vetrom ubité dosky, v ktorých sa budú dobre šíriť napätia. V snehovom profile sa tiež nachádza kritická vrstva krupiek. Nebezpečné sú najmä záveterné strany hrebeňov, miesta pod skalnými stenami a úzke žľaby," upozornil.



Mimoriadne nebezpečné sú južné, juhovýchodné, juhozápadné a východné orientácie. "Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch. V niektorých prípadoch hrozia stredné lavíny, výnimočne aj veľké spontánne lavíny. Pohyb v horskom teréne sa neskúseným turistom či skialpinistom neodporúča," zdôraznil.



V sobotu sa očakáva prírastok nového snehu do 30 centimetrov, ten však bude vplyvom silného vetra rozložený veľmi nerovnomerne. "Hrebene hôr budú sfúkané do tvrdého podkladu. Na záveterných svahoch a na miestach, kde je rýchlosť vetra nižšia, sa bude nový sneh ukladať do vankúšov a dosiek rôznej tvrdosti. V pásme lesa sa bude nachádzať prevažne voľný prachový sneh. Napriek sneženiu v posledných dňoch je výška snehovej pokrývky v polohách do 1200 metrov nad morom výrazne podpriemerná," dodal.