V Tatrách trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 6. januára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne Vysokých, Západných a Nízkych Tatier trvá aj v pondelok zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej stupnice. Vo Fatrách je mierne. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Nový sneh z poslednej periódy sneženia bol previaty najmä na záveterné južné, juhovýchodné a východné svahy, no takisto je ukladaný aj pod stenami a strmými svahmi rôznych orientácií.



Lavínové nebezpečenstvo je značne lokálne a viazané najmä na vyššie položené žľaby a sedlá, kde sa vyskytujú menej stabilné a snehové dosky a vankúše. "Nízke teploty vzduchu bránia stabilizácii snehovej pokrývky. Vrchná vrstva nového a previateho snehu nie je dobre zviazaná s podkladom, pričom uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch a v žľaboch možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný aj výskyt spontánnych, stredne veľkých lavín," upozornil Biskupič.



V pondelok ráno bolo na horách mrazivo a polooblačno, miestami jasno s malou oblačnosťou. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od mínus 16 do mínus piatich stupňov Celzia. V najvyšších polohách fúkal prevažne čerstvý, severný až severozápadný vietor s rýchlosťou do desiatich metrov za sekundu.



Za poslednú periódu sneženia pripadlo od desiatich do 40 centimetrov nového suchého snehu. Vplyvom vetra bol sneh previevaný na záveterné svahy, do žľabov a pod skalné steny. Tam je uložený vo forme dosiek, snehových vankúšov a prevejov rôznej tvrdosti a s hrúbkou aj viac ako 50 centimetrov. Vetrom exponované miesta sú, naopak, často vyfúkané do skál, trávy alebo ľadového podkladu.



Celková výška snehu je naďalej podpriemerná, v polohách do 1600 metrov dosahuje 20 až 70 centimetrov, vo vyšších polohách nad 1800 metrov je to 50 až 140 centimetrov.