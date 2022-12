V Tatranskej Lomnici a Bachledovej doline štartujú lyžiarsku sezónu

Vysoké Tatry/Ždiar 15. decembra (TASR) - V Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách a v Bachledovej doline neďaleko Ždiaru štartujú túto sobotu 17. decembra lyžiarsku sezónu. V najväčšom tatranskom stredisku začali zjazdovky zasnežovať pred mesiacom od Skalnatého Plesa až k dolnej stanici lanovky. Riaditeľ strediska Dušan Slavkovský uviedol, že vďaka tomu sa im podarí otvoriť východné aj západné línie zjazdoviek od Čučoriedok až do Tatranskej Lomnice, na ktorých je priemerne pol metra snehu.



V prevádzke budú sedačkové lanovky Tatranská Lomnica - Štart, Tatranská Lomnica - Buková hora, Štart - Čučoriedky a kabínková lanovka Tatranská Lomnica - Štart či lyžiarske vleky Junior II a vleky v Maxilande. "Pre peších turistov bude k dispozícii aj kabínková lanová dráha Štart - Skalnaté Pleso a lanovka Skalnaté Pleso - Lomnický štít," dodal hovorca prevádzkovateľa Marián Galajda. Zároveň pokračujú v zasnežovaní najvyššie položených svahov zo Skalnatého Plesa na Čučoriedky. Trasa z Lomnického sedla je závislá od dostatku prírodného snehu.



Naďalej platí usmernenie pre všetkých fanúšikov skitouringu, ktorí majú stredisko k dispozícii od 13. do 16. hodiny. Skitouring v neskorších hodinách do 20. hodiny je možný na Štrbské Pleso. Tam je stredisko v prevádzke už od 10. decembra na zjazdovkách Interski, Junior a Turistická. Pokračujú tam v zasnežovaní zjazdoviek Furkota a Solisko. Do Vianoc bude pripravená aj rodinná zjazdovka Jakubkova lúka v Novom Smokovci.



V Bachledovej doline sa môžu tento rok lyžiari tešiť na osem kilometrov zasnežovaných zjazdoviek rôznej náročnosti, ktoré obsluhuje kabínková a sedačková lanovka, aj päť vlekov. Informovala o tom PR manažérka strediska Martina Múdra s tým, že k dispozícii je aj 2,5 kilometra dlhá sánkarská trať. "Kto preferuje bežecké lyžovanie, vychutná si 14 kilometrov dlhú trať hrebeňom Spišskej Magury," doplnila. Pre peších je stále k dispozícii Chodník korunami stromov s vyhliadkovou vežou. V stredisku sú tiež dva výučbové areály s hernými prvkami, lyžiarska škola sa nachádza na hrebeni i priamo pri parkovisku v Bachledovej doline.



"So skipasom z Bachledky si zalyžujú lyžiari až v 18 strediskách skupiny Tatry Super Ski na Slovensku i v Poľsku. V cene skipasu je nielen denné, ale aj večerné lyžovanie. Areály je možné meniť nielen počas týždňa, ale i jedného dňa," doplnila Múdra.



Na novú sezónu sa pripravujú už aj menšie strediská na podhorí Tatier, väčšina z nich plánuje spustiť prevádzku okolo Vianoc.