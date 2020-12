V tatranských lyžiarskych strediskách spustia antigénové testovanie

Vysoké Tatry 19. decembra (TASR) - V lyžiarskych strediskách Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso v piatok (18. 12.) inštalovali mobilné kontajnery pripravovaných odberových miest. Na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 budú slúžiť od budúceho týždňa. Informovala o tom spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR).



Lyžiari a hostia zimných stredísk sa od 14. decembra musia pri nástupe do hotela alebo na lanovku preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. "Od utorka (22. 12.) budúceho týždňa by sme chceli mať v prevádzke vlastné testovacie body v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese aj v Jasnej. Kým v prípade Vysokých Tatier pôjdeme cestou mobilných kontajnerov, v prípade Jasnej pripravujeme odberné miesto v jednom z objektov priamo na Bielej púti. Cieľom je urobiť maximum pre bezpečnosť lyžovačky a zimných pobytov našich klientov," uviedol Juraj Chovaňák, riaditeľ marketingu TMR.



Zriadenie týchto testovacích bodov nebolo podľa riaditeľa horského strediska Vysoké Tatry Dušana Slavkovské jednoduché. "Administratíva, kontajnery, odberné tímy, testy, to všetko si vyžiadalo extrémne nasadenie síl, a aj preto sme radi, že sa nám to podarilo zvládnuť v relatívne krátkom čase a už čoskoro budú môcť tieto 'MOM-y' pomôcť s testovaním lyžiarov a návštevníkov hôr," konštatoval. Presné prevádzkové časy a podrobnejšie informácie o umiestení mobilných odberových miest nájdu hostia na webových stránkach stredísk.



Aj napriek zriadeniu testovacích bodov priamo v lyžiarskych strediskách ostáva naďalej v platnosti odporúčanie, aby sa ľudia mieriaci za lyžovačkou alebo pobytmi v horách dali otestovať ešte v mieste trvalého bydliska. "Má to niekoľko výhod – dostanú sa bez zdržiavania na svah alebo na ubytovanie, vyhnú sa možným čakacím dobám a v prípade pozitívneho testu môžu situáciu riešiť ihneď a doma bez komplikácií s cestovaním," vysvetlil Igor Mráz, riaditeľ stredísk TMR na Liptove. Hostia a lyžiari môžu využiť aktuálne šesť testovacích miest v podhorí Vysokých Tatier a 11 na príchode do Jasnej z Liptova alebo Horehronia. Oblastné organizácie cestovného ruchu koordinujú i vznik ďalších odberných miest v turistických lokalitách tak, aby boli pripravené už pred sviatkami.



V platnosti ostávajú ďalšie preventívne opatrenia - povinnosť dodržiavať rozstupy, preprava lanovkami len s prekrytím dýchacích ciest, v kabínkovej lanovke môže cestovať len jedna osoba alebo osoby žijúce v jednej domácnosti, opakovaná zvýšená dezinfekcia objektov a zariadení, stravovanie v hoteloch je možné len formou donášky na izbu alebo 'take away'.



V súčasnosti sú v prevádzke lyžiarske strediská Jasná, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica, v prevádzke je aj pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok a visutá lanovka na Lomnický štít.