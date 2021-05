V tendri na rekonštrukciu kaštieľa Rusovce eviduje ÚVO námietku

Bratislava 25. mája (TASR) - V prípade verejnej súťaže, nadlimitnej zákazky na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Rusovciach bola Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) doručená námietka. „Smeruje proti výberu záujemcov, podľa príslušného ustanovenia zákona,“ priblížila TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



"Úrad v tejto chvíli čaká na doručenie kompletnej dokumentácie zo strany kontrolovaného. Po jej doručení vydá ÚVO rozhodnutie v lehote do 30 dní,“ uviedla Zvončeková ku konaniu o námietkach, o začatí ktorého úrad informuje na svojej stránke.



Podľa zákona možno podať námietku proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov.



Úrad vlády (ÚV) SR ako obstarávateľ využil postup rokovacieho konania so zverejnením. To sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. „Obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky tak, aby umožnil hospodársku súťaž,“ uvádza zákon.



Verejné obstarávanie na rekonštrukciu NKP Rusovce - stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie kaštieľa, parku vrátane objektu čeľadníka vyhlásil ÚV SR 16. decembra 2019. Odhadovaná cena zákazky podľa oznámenia je 71.351.790,93 eura bez DPH. Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť sprístupnenie aj pre verejnosť.



ÚV SR v prvej polovici mája uzavrel tender na poskytovateľa stavebno-technického dozoru. Podľa zmluvy, ktorá nadobudla účinnosť 13. mája, zrealizuje stavebno-technický dozor spoločnosť TDI – Kompleting. Za služby, ktoré zahŕňajú poradenstvo a dohľad pri projektovej príprave, samotnej realizácii i kolaudácii diela, zaplatí ÚV SR 1.971.840 eur s DPH.