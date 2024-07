V tomto roku evidoval ÚVZ 5 prípadov horúčky dengue, boli importované

Bratislava 1. júla (TASR) - Na Slovensku tento rok zaznamenali päť prípadov horúčky dengue. Vo všetkých prípadoch išlo o import zo zahraničia, osoby sa teda nakazili mimo územia SR. Vyplýva to z vyjadrenia Ivana Bakossa zo sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pre TASR.



"Od začiatku roka 2024 je k 27. júnu v Epidemiologickom informačnom systéme evidovaných päť prípadov horúčky dengue, išlo však o importované ochorenia, čiže osoby sa nakazili v zahraničí," uviedol odborník pre TASR.



Horúčka dengue sa šíri uštipnutím komára infikovaného vírusom dengue. Vo väčšine prípadov prebieha asymptomaticky alebo má len mierny priebeh. "Ak sa ochorenie klinicky prejaví, príznaky sú zväčša podobné chrípke," podotkol Bakoss s tým, že medzi najčastejšie patria horúčka, bolesť hlavy, bolesť za očami, bolesti svalov a kĺbov, nevoľnosť, zvracanie, vyrážka či únava. Pri postupujúcom ochorení môžu pacienti pociťovať ťažkosti s dýchaním, dôjsť môže ku krvácaniu z nosa a ďasien a k rýchlemu poklesu krvného tlaku, ktorý vedie k šoku až smrti.



Horúčku dengue môže prenášať aj komár tigrovaný. Jeho výskyt na Slovensku tento rok potvrdilo Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Podarilo sa ho objaviť na základe zberu dát od verejnosti z minulého roka, konkrétne v oblasti Bratislavy. ÚVZ v tejto súvislosti poznamenal, že je málo pravdepodobné, že by tigrované komáre v súčasnosti medzi populáciou na Slovensku šírili ochorenia, akými sú Zika, dengue či západonílska horúčka. Poukázal pritom a to, že nie každý komár musí byť infikovaný a zdraviu nebezpečný.