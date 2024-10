V tomto roku skončil služobný pomer 799 profesionálnym vojakom

Bratislava 26. októbra (TASR) - Za prvých deväť mesiacov roka 2024 skončil služobný pomer 799 profesionálnym vojakom. Ozbrojené sily (OS) SR spomedzi nových uchádzačov vybrali 1109 ľudí. Pre TASR to uviedol Generálny štáb OS SR.



"Do OS SR si podalo v období od 1. januára 2024 do 30. septembra 2024 prihlášku 2886 občanov," uviedol generálny štáb. Dodal, že v armáde je v súčasnosti neobsadených 4907 tabuľkových miest.



Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) koncom júla vyhlásil, že tento rok by malo byť do armády prijaté rekordné množstvo nového personálu.