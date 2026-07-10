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V Topoľníkoch prekročil ozón informačný prah

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

SHMÚ zároveň poukázal, že v najbližších 24 hodinách očakáva zlepšenie rozptylovej situácie.

Autor TASR
Topoľníky 10. júla (TASR) - Na meracej stanici Topoľníky neďaleko Dunajskej Stredy došlo v piatok podvečer k prekročeniu informačného prahu pre ozón. Nenastali však podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Ústav na webe zároveň poukázal, že v najbližších 24 hodinách očakáva zlepšenie rozptylovej situácie.
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