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V Topoľníkoch prekročil ozón informačný prah
SHMÚ zároveň poukázal, že v najbližších 24 hodinách očakáva zlepšenie rozptylovej situácie.
Autor TASR
Topoľníky 10. júla (TASR) - Na meracej stanici Topoľníky neďaleko Dunajskej Stredy došlo v piatok podvečer k prekročeniu informačného prahu pre ozón. Nenastali však podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Ústav na webe zároveň poukázal, že v najbližších 24 hodinách očakáva zlepšenie rozptylovej situácie.
Ústav na webe zároveň poukázal, že v najbližších 24 hodinách očakáva zlepšenie rozptylovej situácie.