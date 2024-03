V Trnavskom kraji vyhral voľby Korčok s takmer 10-percentným náskokom

Trnava 24. marca (TASR) - Víťazom prvého kola prezidentských volieb v Trnavskom kraji sa stal Ivan Korčok. Svoj hlas mu odovzdalo 100.244 oprávnených voličov, čo predstavuje 42,58 percenta z celkového počtu platných hlasov. Na druhé miesto posunuli voliči Petra Pellegriniho, ktorý získal 77.284 platných hlasov, čo je podiel 32,83 percenta. Vyplýva to z výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Tretí v poradí Štefan Harabin oslovil 25.307 voličov v Trnavskom kraji, čo je 10,75 percenta z celkového počtu platných hlasov. Krisztián Forró získal 19.289 voličských hlasov, čo predstavuje podiel 8,19 percenta.



Igora Matoviča volilo 6075 voličov (2,58 percenta), Jána Kubiša 3713 voličov (1,57 percenta). Patrikovi Dubovskému odovzdalo hlas 1675 voličov (0,71 percenta), Marianovi Kotlebovi 1112 voličov (0,47 percenta) a Milanovi Náhlikovi 324 voličov (0,13 percenta).



V Trnavskom kraji získal Ivan Korčok víťazstvo v piatich okresoch



Voliči v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) posunuli do druhého kola prezidentských volieb vo všetkých okresoch s výnimkou Dunajskej Stredy dvojicu Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Korčok dominoval v piatich okresoch kraja, v jednom okrese získali prvenstvo Pellegrini a Krisztián Forró. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Celoslovenský víťaz volieb Ivan Korčok získal prvenstvo v okresoch Trnava (47,77 percenta), Senica (45,92 percenta), Skalica (51,92 percenta), Piešťany (45,37 percenta) a Galanta (36,63 percenta).



Pellegrini dominoval v okrese Hlohovec, kde získal 43,3 percenta voličských hlasov. V okrese Dunajská Streda získal víťaz Krisztián Forró 34,19 percenta voličských hlasov, druhému v poradí Korčokovi odovzdalo hlas 32,76 percenta voličov.