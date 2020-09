Leto v Európe nekončí, na jeseň si ešte počkáme

Bratislava 10. septembra (TASR) - V nasledujúcich dňoch bude v strednej Európe panovať nadpriemerne teplé počasie, označované ako "neskoré leto". Vo svojej analýze o tom informujú meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Andrej Kozák a Miroslav Šinger. Na toto obdobie podľa nich čakajú mnohí turisti, keďže v ňom už nehrozia búrky, no stále je dosť teplé.



"Počasie u nás budú naďalej ovplyvňovať tlakové výše, ktoré sa budú cez našu oblasť presúvať ďalej na východ po prechode nevýrazných studených frontov,“ informujú meteorológovia. Vplyv tlakovej výše vo štvrtok podľa nich zoslabne a cez Slovensko prejde ďalej na juhovýchod nevýrazný studený front. "Prechodne sa zväčší oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä na severe územia, no chladnejší vzduch k nám neprenikne," spresnili meteorológovia.



V piatok (11. 9.) sa bude za frontom cez strednú Európu ďalej na východ presúvať ďalšia tlaková výš. Tá sa cez víkend presunie nad východnú Európu, kde zmohutnie a po jej zadnej strane na Slovensko od juhu začne prúdiť ešte teplejší vzduch. "V geopotenciálnej hladine 850 hPa (zhruba 1500 metrov nad morom) bude 14 stupňov Celzia, čo je o približne päť stupňov Celzia nad dlhodobým priemerom (roky 1981 – 2010). V takto teplom vzduchu už ojedinele môže byť dosiahnutá hodnota tropického dňa (30 stupňov Celzia)," priblížili meteorológovia SHMÚ.



V nedeľu (13. 9.) počasie na Slovensku čiastočne ovplyvní studený front, ktorý bude postupovať cez Poľsko ďalej na východ. "Bude však menej výrazný ako front vo štvrtok a riziko zrážok tak bude ešte menšie. Za ním sa od západu nad našu oblasť v teplom vzduchu presunie stred ďalšej tlakovej výše," podotkli meteorológovia.



Jej vplyvom bude na Slovensku začiatkom budúceho týždňa opäť jasno alebo len malá oblačnosť. Zároveň bude veľmi teplo. Meteorológovia predpokladajú, že v utorok (15. 9.) budú teplotné maximá pri jasnom alebo málo oblačnom počasí dosahovať hodnoty od 25 stupňov na severe až do 31 stupňov Celzia na juhu územia. "To je na úrovni dlhodobých rekordov pre toto obdobie," poznamenali Kozák a Šinger vo svojej analýze.