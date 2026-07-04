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V UNLP Košice možno hlasovať do prenosnej volebnej schránky
Volič môže hlasovať aj inde na Slovensku ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý musel vopred požiadať.
Autor TASR
Košice 4. júla (TASR) - Možnosť hlasovať v sobotňajšom referende majú hospitalizovaní pacienti a službukonajúci personál v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP). V areáli nemocnice na Rastislavovej ulici aj na Triede SNP tak môžu urobiť v určenom popoludňajšom čase do prenosnej volebnej schránky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
Miestnosti na vykonanie voľby zriadili v UNLP na základe žiadostí príslušných volebných komisií. V nemocnici na Triede SNP môžu hlasovať v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15.00 do 15.30 h v lôžkovom monobloku v Kluboch zamestnancov na prvom poschodí. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v X. pavilóne na prízemí v čase od 14.00 do 15.00 h. „Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a o hlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku,“ povedala Šustová.
Volič môže hlasovať aj inde na Slovensku ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý musel vopred požiadať.
Referendum trvá od 7.00 do 22.00 h. Občania v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Miestnosti na vykonanie voľby zriadili v UNLP na základe žiadostí príslušných volebných komisií. V nemocnici na Triede SNP môžu hlasovať v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15.00 do 15.30 h v lôžkovom monobloku v Kluboch zamestnancov na prvom poschodí. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v X. pavilóne na prízemí v čase od 14.00 do 15.00 h. „Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a o hlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku,“ povedala Šustová.
Volič môže hlasovať aj inde na Slovensku ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý musel vopred požiadať.
Referendum trvá od 7.00 do 22.00 h. Občania v ňom rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.