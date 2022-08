V UNLP v Košiciach dočasne nefunguje prístroj magnetickej rezonancie

Bratislava 21. augusta (TASR) - V košickej univerzitnej nemocnici dočasne nefunguje prístroj magnetickej rezonancie. Nemocnica pre TASR potvrdila, že znefunkčnenie je dôsledkom "náhodného pritiahnutia kovového predmetu" prístrojom. Je v ňom silný magnet a podľa informácií TASR k sebe pritiahol kovovú posteľ, ktorá sa využíva na prevoz pacientov.



"Aktuálne pracujeme na opätovnom spustení prístroja do prevádzky. Môžeme potvrdiť, že nedošlo k žiadnemu ohrozeniu pacienta ani personálu," povedala pre TASR hovorkyňa Monika Krišková. Pripomenula, že Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice v súčasnosti rekonštruuje priestory na Rastislavovej ulici, kde v krátkom čase spustí do prevádzky novú modernú magnetickú rezonanciu. Na otázky, kedy by mal byť prístroj funkčný a koľko bude oprava stáť, nemocnica neodpovedala.



Prístroj magnetickej rezonancie sa v medicíne používa na neinvazívnu diagnostiku. "Vytvára snímky tela pacienta s využitím magnetického poľa," ozrejmila pre TASR spoločnosť Siemens Healthineers Slovakia, ktorá je významným výrobcom a dodávateľom prístrojov do nemocníc na Slovensku. Zdôraznila, že hoci nejde o jej prístroj, podobný incident nezaznamenala.



Medzi hlavné oblasti použitia patrí podľa spoločnosti vizualizácia mozgu a miechy pacientov s neurologickými stavmi, mozgovými príhodami a onkologickými ochoreniami. Doplnila, že magnetická rezonancia je tiež vhodná na vyšetrenie hlavy, chrbtice, ciev, abdominálnej časti a pohybového aparátu. "Významnou rýchlo rastúcou oblasťou je aj zobrazovanie srdca pomocou magnetickej rezonancie," vysvetlila.