V uplynulom týždni došlo k dvom zrážkam vlaku s človekom

Bratislava 19. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali v uplynulom týždni dve zrážky vlaku s osobou a jednu zrážku auta s vlakom na železničných priecestiach v správe ŽSR. TASR o tom informovala Lucia Lizáková z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.



Vlak zrazil a usmrtil dve osoby, ktoré sa neoprávnene pohybovali po koľajisku v obci Cífer a vo výhybni Pial. Návestní majstri našli mŕtvolu muža v úseku Turany - Vrútky nákladná stanica. Muž bol zrazený nezisteným vlakom. "Počas presunu súpravového vlaku v železničnej stanici Poprad-Tatry došlo k zrazeniu a poraneniu civilnej osoby. Postihnutý muž bol ošetrený a odvezený privolanou rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice," uviedla Lizáková.



V úseku Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice došlo k nehode auta a vlaku. "Cestné motorové vozidlo vošlo na koľaj a zasahovalo do priechodného prierezu traťovej koľaje. Vozidlo bolo odstránené hasičmi, pričom v dôsledku tejto mimoriadnosti nedošlo k poškodeniu železničnej infraštruktúry," vysvetlila Lizáková.



V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia. To sa zvyčajne nachádza na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori následne varujú rušňovodiča.



V železničnej stanici Šaľa v piatok (16. 8.) poškodilo nákladné motorové vozidlo pri prejazde cez priecestie trakčné vedenie. Ako o tom informovala Lizáková, poškodené boli aj odchodové návestidlá. "Doprava bola obojsmerne prerušená od 14.35 h do 2.19 h. Trakčné vedenie sa podarilo opraviť v nedeľu (18. 8.) o 17.35 h," uviedla.



ŽSR ako správca infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!" je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom.