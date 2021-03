V uplynulých dňoch zistili 8473 priestupkov porušenia opatrení

Bratislava 10. marca (TASR) - Policajti v období od 1. do 7. marca zistili dokopy 8473 priestupkov porušenia opatrení v súvislosti s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Priblížila, že išlo o 182 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény, sedem prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok, 2834 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok a 5768 prípadov porušenia zákazu vychádzania.



Napomenutím bolo vybavených 992 prípadov, uložených 6853 pokút za viac ako 316.000 eur, postúpených 381 a v riešení je 247 prípadov. "Okrem bežného výkonu služby sme do intenzívnych kontrol a zvýšeného výkonu služby nasadili ďalších, viac ako 5000 policajtov. Počas jedného týždňa policajti skontrolovali takmer 80.000 osôb," povedala s tým, že v rámci bežného výkonu služby bolo nasadených 8691 policajtov a 192 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. V rámci zvýšeného výkonu služby bolo nasadených 5097 príslušníkov Policajného zboru a 2102 príslušníkov OS SR.



Doplnila, že z celkového počtu priestupkov policajti zaznamenali najviac v Prešovskom kraji, a to 7516. Naopak, najmenej priestupkov bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji, konkrétne 2533.