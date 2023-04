V úseku Košice – Hidasnémeti zavedú náhradnú autobusovú dopravu

Bratislava 27. apríla (TASR) – Od nedele (30. 4.) do stredy (3. 5.) od 8.30 h do 17.00 h. bude správca železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré dočasne obmedzia železničnú dopravu na pohraničnom traťovom úseku Košice – Hidasnémeti (HU). Vlaky budú nahradené autobusovou dopravou (NAD). Vo štvrtok o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Autobusy NAD v staniciach Košice aj Hidasnémeti budú pristavené pred staničnými budovami. ŽSR upozornila, že v NAD nie je povolená preprava imobilných cestujúcich a bicyklov. Vlaky v stanici Hidasnémeti smerom do Budapešti nebudú čakať na príchod autobusov NAD, v opačnom smere do Košíc budú mať cestujúci z vlakov zabezpečený priamy prestup.



"Zároveň upozorňujeme cestujúcich, že uvedené EC vlaky v stanici Hidasnémeti nebudú čakať na príchod autobusov NAD, ale budú vypravené zo stanice Hidasnémeti smer Budapest-Keleti pu v čase svojho pravidelného odchodu," uviedol Kováč s tým, že pre cestujúcich z Budapešti do Košíc bude v stanici Hidasnémeti zabezpečený priamy prestup na NAD.



Osem medzištátnych vlakov EC HORNÁD nahradí ŽSR na štyri dni autobusmi v pohraničnom úseku.